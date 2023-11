MINIMO STORICO per il notebook ASUS convertibile

Segnaliamo l’ottima offerta di Amazon su ASUS Vivobook 14, il notebook convertibile con caratteristiche che lo rendono adatto a soddisfare ogni esigenza sul lavoro, per lo studio e nel tempo libero. Oggi, l’e-commerce lo propone al suo prezzo minimo storico, tendendo così una mano a chi vuol acquistare il nuovo portatile che lo accompagnerà negli anni a venire.

Affare su Amazon: ASUS Vivobook 14 in sconto

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display touchscreen da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore Intel Core i3-1315U con GPU, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 256 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam 1080p, altoparlanti, porte USB 3.2 Gen 2 e 2.0 Type-A, una 3.2 Gen 2 Type-C con supporto all’uscita video, slot HDMI 2.1 e jack audio. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Il design è quello tipico di un notebook convertibile, con lo schermo che può ruotare fino a 360 gradi per dar vita a diverse configurazioni. Nulla è stato lasciato al caso durante la fase di progettazione, come testimonia il telaio compatto e sottile, ma al tempo stesso elegante e resistente, qui proposto nella sua colorazione Argento. Al prezzo finale di 699 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, è un ottimo affare per chi cerca un portatile da dedicare al lavoro, allo studio o all’intrattenimento.

Per chi effettua subito l’ordine è garantita la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Il prodotto è venduto direttamente da Amazon. Considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del marchio, è un’occasione da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.