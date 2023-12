MINIMO STORICO per il Portatile Asus con Intel Core i7 e RTX 4050!

Se sei alla ricerca di un portatile potente per il lavoro o per le tue sessioni di gaming (o magari per entrambi), questo Asus Vivobook potrebbe fare proprio al caso tuo. Grazie ad uno sconto di ben 300€ potrai averlo a soli 1.199,00€ invece degli originali 1.499,00€. Scopriamo insieme le caratteristiche!

Asus Vivobook 16X: scopriamo le caratteristiche tecniche

Dotato di un ampio display WQUXGA da 16 pollici, un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4050, questo laptop offre prestazioni all’altezza di gestire una vasta gamma di attività, dai progetti creativi ai videogiochi più impegnativi. Il display WQUXGA da 16 pollici del Vivobook 16X stupisce con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo immagini nitide e movimenti fluidi. Con un notevole rapporto schermo-corpo del 95,8%, l’esperienza raggiunge livelli eccezionali, mentre la tecnologia NanoEdge minimizza le cornici. Al cuore del portatile troviamo un Intel Core i7 di dodicesima generazione e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4050, che garantiscono prestazioni di alto livello per qualsiasi attività, che si tratti di lavori grafici o sessioni di gioco intense. Con 16 GB di RAM e un’unità SSD da 1 TB, l’esperienza è sicuramente fluidissima e priva di intoppi, anche durante l’esecuzione simultanea di diverse applicazioni. Il Vivobook 16X si distingue anche per il suo design elegante e versatile. Disponibile in una raffinata tonalità Indie Black con finitura opaca anti-impronte digitali, questo laptop si presenta con uno spessore di soli 1,99 cm e un peso di 2,2 kg, risultando così leggero e facilmente trasportabile anche durante gli spostamenti. Acquista il portatile Asus su Amazon!

