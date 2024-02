MINIMO STORICO per lo Smart TV Sony da 55 pollici 4K!

Sei pronto a risparmiare sul tuo nuovo televisore? Sony KD-55X85K, dotato di un ottimo pannello da 55 pollici di diagonale, con risoluzione 4K e una serie di tecnologie tra cui l’High Dynamic Range, crolla al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando di soli 720,25€ per un modello di queste dimensioni e caratteristiche.

Tutte le caratteristiche dello Smart TV Sony

Questo Smart TV di Sony promette un’esperienza visiva senza precedenti grazie al suo pannello 100Hz/120Hz che aggiorna le immagini 120 volte al secondo, assicurando transizioni fluide e senza interruzioni. Sia che tu stia guardando film d’azione, eventi sportivi o immergendoti nei giochi più coinvolgenti, la fluidità e la nitidezza delle immagini ti trasporteranno in un mondo di realismo senza confronti.

Per quanto riguarda l’audio, offre un suono potente e cristallino grazie all’innovativo altoparlante X-Balanced Speaker e alla tecnologia audio surround Dolby Atmos. Questo ti consente di goderti film e musica con una chiarezza e un’immersione comparabili a quella di una sala cinematografica.

Con un piedistallo premium a 2 posizioni che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, ti offre anche la flessibilità di scegliere tra un allestimento standard o uno più stretto. E per i giocatori più esigenti, non manca neanche la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1, potrai goderti un gameplay ultra-reattivo e fluido, senza lag o ritardi, garantendo un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Infine, grazie al comando vocale integrato, potrai controllare il tuo TV con la tua voce, utilizzando l’Assistente Google per cercare contenuti, ricevere consigli personalizzati, controllare altri dispositivi della tua smart home e molto altro ancora.

Trasforma la tua esperienza di visione con lo Smart TV Sony KD-55X85K a soli 720,25€: il prezzo più basso di sempre.

