MINIMO STORICO per questa Friggitrice ad Aria XL! (-48%)

Se sei alla ricerca di un modo per cucinare in modo sano e gustoso, questa è l’offerta che fa per te. La friggitrice ad aria Tefal Easy Fry Deluxe è ora disponibile su Amazon a soli 69,99€, con uno sconto incredibile del 48% rispetto al suo prezzo di listino di 133,92€. Questa è un’occasione da non perdere per portare nella tua cucina un elettrodomestico versatile e potente.

Friggitrice ad aria Tefal Easy Fry Deluxe: tutte le caratteristiche

La Tefal Easy Fry Deluxe è la soluzione perfetta per chi desidera cucinare in modo sano senza rinunciare al gusto croccante dei cibi fritti. Questa friggitrice ad aria ti consente di preparare piatti deliziosi in modo semplice ed efficiente.

Una delle caratteristiche principali di questa friggitrice è la capacità XL di 4,2 litri, che ti permette di cucinare grandi quantità di cibo in una sola volta. Questo la rende ideale per preparare pasti per tutta la famiglia o per organizzare cene con amici.

Inoltre, la friggitrice Easy Fry Deluxe è dotata di 8 programmi predefiniti, che ti semplificano la preparazione di una varietà di piatti, dai classici come le patatine fritte alle opzioni più creative come le torte e il pesce. Grazie a questi programmi, otterrai sempre risultati perfetti.

Il touch screen integrato rende il controllo della friggitrice intuitivo e immediato. Puoi impostare la temperatura desiderata (da 80°C a 200°C) e il timer di cottura fino a 60 minuti. Quando il cibo è pronto, verrai avvisato da un campanello automatico.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la tecnologia Air Pulse, che utilizza un flusso d’aria ciclonico per rendere i cibi irresistibilmente croccanti all’esterno, proprio come se fossero stati fritti. Ma la differenza sta nel fatto che questo metodo è molto più sano e leggero.

La friggitrice Easy Fry Deluxe è dotata di un sistema con cestello brevettato che contribuisce a catturare l’olio in eccesso, permettendoti di gustare cibi più salutari senza rinunciare al sapore. E quando hai finito di cucinare, il cestello è facile da pulire, garantendo una manutenzione rapida e senza stress.

Se desideri una soluzione pratica per preparare cibi deliziosi e croccanti ogni giorno, questa friggitrice ad aria è la risposta. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare la Tefal Easy Fry Deluxe nella tua cucina a un prezzo di soli 69,99€. Clicca nel box in alto per acquistarla su Amazon e inizia a cucinare in modo sano e gustoso.

