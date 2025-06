Minimo storico per la saponetta TP-Link: Wi-Fi sicuro in vacanza

È un router portatile con supporto per SIM e 4G, ma noi preferiamo chiamarla saponetta: TP-Link M7000 è in forte sconto su Amazon. Compatto e intuitivo da usare, il dispositivo è progettato per offrire connettività ovunque tu sia. Compatibile con tutti gli operatori italiani (iliad, ho Mobile, TIM, Vodafone e così via) supporta velocità di download fino a 150 Mbps e upload fino a 50 Mbps, per una navigazione fluida, streaming video in alta risoluzione e lavoro da remoto. Crea un hotspot Wi-Fi da condividere istantaneamente con un massimo di 10 apparecchi, senza bisogno di configurazioni complicate.

TP-Link M7000: l’offerta a tempo di Amazon

È pensato per accompagnarti nei tuoi spostamenti, anche in vacanza. Ha in dotazione una batteria da 2.000 mAh che garantisce diverse ore di utilizzo continuo e la modalità di risparmio energetico automatica aiuta a prolungare l’autonomia evitando gli sprechi. Il design tascabile è un altro punto di forza. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Non lasciarti sfuggire la promozione in corso, approfitta dello sconto e acquista la saponetta 4G di TP-Link (modello M7000) al prezzo minimo storico di 39,99 euro. Diventerà la tua fedele compagna di viaggio, anche in vacanza, permettendoti di collegarti a Internet ovunque in tutta sicurezza con smartphone, tablet, computer e altri device.

C’è anche la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini subito. Venduta e spedita direttamente da Amazon, ha ricevuto un voto medio superiore a 4/5 nelle recensioni pubblicate dai clienti. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out o scadere da un momento all’altro.