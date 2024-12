MINIMO STORICO per lo smartphone OPPO Reno12 FS 5G

Segnaliamo una grande occasione da non lasciarti sfuggire a chi sta cercando il suo nuovo smartphone: OPPO Reno12 FS 5G è al prezzo minimo storico su Amazon per la giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday. Il supporto per auto è incluso nella confezione.

L’offerta per lo smartphone OPPO Reno12 FS 5G

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, per capire cosa rende l’offerta in corso un’occasione da cogliere al volo. Per conoscere tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Display da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel;

processore octa core Mediatek 6300 5G;

24 GB di AM (12+12) e 512 GB di memoria interna;

tripla fotocam

connettività 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, supporto Dual SIM;

NFC, GPS e lettore di impronte digitali sotto lo schermo;

batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 45 W;

sistema operativo Android (ColorOS) con Google Play.

Lo sconto applicato in automatico che porta lo smartphone OPPO Reno12 FS 5G al suo prezzo minimo storico ti permette di acquistarlo a soli 279 euro. Venduto e spedito da Amazon, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita se lo ordini adesso. Puoi scegliere tra le colorazioni Black Green (visibile in queste immagini) e la particolare Amber Orange, con la stessa spesa.

Con il Cyber Monday di oggi si conclude la Settimana del Black Friday: un’occasione unica per risparmiare in vista del Natale e acquistare regali a prezzi scontati. Scopri subito le promozioni migliori su amazon.it/blackfriday. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino a gennaio.