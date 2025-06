Pixel 9a al MINIMO STORICO: -100€ per lo smartphone di Google

Non lasciarti scappare lo sconto di 100 euro su Pixel 9a. È il più recente smartphone Android di Google, oggi protagonista di un’offerta Amazon dedicata. Tra i punti di forza ci sono l’integrazione profonda dell’AI, a partire da quella di Gemini che semplifica le azioni quotidiane, e i sette anni di aggiornamenti assicurati sia per il sistema operativo che per le funzionalità distribuite.

Sconto di 100 euro su Amazon per Google Pixel 9a

Le specifiche tecniche sono quelle di un comparto hardware di ultima generazione, racchiuso all’interno di un formato compatto: display Actua da 6,3 pollici (pOLED, 120 Hz, 2424×1080 pixel), processore Tensor G4 con coprocessore Titan M2 per la sicurezza, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ci sono poi due fotocamere posteriori da 48 e 13 megapixel potenziate dall’intelligenza artificiale, quella frontale da 13 megapixel, la connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, i moduli NFC e GPS, il lettore di impronte, il supporto al riconoscimento facciale, la certificazione IP68 e la batteria da 5.100 mAh. Per altre informazioni consulta la scheda del telefono.

Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Viola ametista, Rosa peonia, Grigio creta e Nero ossidiana, una per ogni stile personale. In tutti i casi, è disponibile uno sconto totale di 100 euro: la metà è applicata subito, l’altra metà al check-out, prima di effettuare il pagamento.

Approfittane ora per acquistare il nuovo smartphone Google Pixel 9a al prezzo di 449 euro (invece di 549 euro come da listino ufficiale), il più basso da quando è in vendita. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.