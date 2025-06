WhatsApp: emoji animate, gruppi vuoti e sticker dai video

WhatsApp ha appena rilasciato un pacchetto di aggiornamenti interessanti. Missione: rendere le conversazioni più vive e la gestione dei gruppi molto più flessibile.

WhatsApp: 10 nuove funzioni da conoscere

Emoji che prendono vita

Partiamo dalle emoji animate. Adesso quando si manda un cuore rosso o si fa l’occhiolino, l’emoji si muove per attirare l’attenzione e rendere la conversazione più vivace. Può sembrare un dettaglio da poco, ma in realtà ha senso. Ormai comunichiamo sempre di più con le faccine, e se si muovono riescono a trasmettere meglio quello che vogliamo dire. C’è differenza tra un cuore statico e uno che batte. Non si deve fare niente di speciale: l’animazione parte da sola quando si invia il messaggio. WhatsApp ha scelto quali emoji far muovere, ovviamente quelle che usiamo di più tutti i giorni.

Sticker personalizzati dai video

WhatsApp ha anche aggiunto uno strumento per creare sticker animati direttamente dai propri video. È perfetto per chi ama personalizzare i messaggi con contenuti unici. Invece di usare sempre gli stessi adesivi che hanno tutti, si può trasformare un momento divertente registrato col telefono in uno sticker da usare nelle chat.

Il ritorno degli avatar sociali

Tornano anche gli sticker di avatar sociali, che combinano il proprio avatar con quello di un contatto in un’unica immagine. Funzionano solo nelle chat private, quindi è un modo per rendere più personali le conversazioni uno-a-uno. È come avere un linguaggio visivo esclusivo per ogni relazione.

Creazione di gruppi vuoti

Una delle frustrazioni più comuni di WhatsApp era dover aggiungere almeno una persona per creare un gruppo. Ora si possono creare gruppi vuoti, definire nome e immagine, e solo dopo condividere il link di invito o aggiungere i membri.

È un cambiamento che sembra piccolo ma risolve un problema pratico enorme. Quando si organizza un evento o si vuole mettere insieme persone per un progetto, spesso non si sa subito chi coinvolgere. Prima si doveva aggiungere qualcuno a caso, spiegargli la situazione, e poi costruire il gruppo passo dopo passo. Ora puoi preparare tutto con calma e condividere il link quando si è pronti.

Condivisione multipla più intelligente

WhatsApp ha migliorato anche la condivisione di più foto o video insieme. Ora si può aggiungere una didascalia comune che vale per tutto il contenuto che si sta mandando. È utile quando si condividono le foto di una serata o di un viaggio. Invece di dover spiegare il contesto per ogni immagine, si scrive una volta sola.

Video chiamate più espressive

Le video chiamate si arricchiscono con sei nuovi filtri ed effetti visivi.

Novità per i canali

La sezione “Aggiornamenti” di WhatsApp diventa più interattiva. Gli amministratori dei canali possono ora creare sondaggi illustrati, con un’immagine per ogni opzione di risposta. È un modo per rendere più coinvolgenti i contenuti dei canali e raccogliere feedback in modo più visivo. È anche possibile mettere in preferiti certi contenuti per ritrovarli facilmente.

Menzioni di gruppo negli stati

Negli stati ora si può menzionare un intero gruppo, mandando una notifica a tutti i membri. È perfetto per condividere momenti che riguardano una compagnia di amici o colleghi, senza dover taggare uno per uno.

Disponibilità

Tutte queste funzioni sono in fase di rilascio graduale su Android e iOS.