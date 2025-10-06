 MINIMO STORICO per lo smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G
Lo smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G di Xiaomi è in offerta a tempo su Amazon: non lasciarti sfuggire l'occasione e compralo al minimo.
Tecnologia Mobile
È in corso l’offerta su Amazon che propone Redmi Note 14 Pro+ 5G in forte sconto: in questo momento lo smartphone Xiaomi si trova al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Perché conviene? Può contare su punti di forza come la fotocamera AI di livello professionale con sensore principale da 200 megapixel, sulla certificazione IP68 e sulla ricarica ultrarapida HyperCharge da 120 W, senza dimenticare le tante funzionalità di intelligenza artificiale incluse.

Redmi Note 14 Pro+ 5G è in offerta a tempo

È la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Tra le specifiche tecniche più importanti segnaliamo il display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5 K e refresh rate da 120 Hz, il processore Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, tripla fotocamera posteriore, selfie camera frontale da 20 megapixel, supporto Dual SIM, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, NFC, GPS e batteria da 5.110 mAh. Il sistema operativo è HyperOS basato su Android e con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Per altri dettagli dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Le caratteristiche dello smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G di Xiaomi

Al suo prezzo minimo storico di 349 euro, lo smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G di Xiaomi è un ottimo affare. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito per non rischiare di dover fare i conti con un sold out.

XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8+256GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Blu

Scegli la colorazione che preferisci tra Frost Blue, Midnight Black e Lavender Purple, la spesa finale non cambia. In ogni caso puoi contare anche sulla consegna gratis. La disponibilità è immediata, vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon.

Pubblicato il 6 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2025
