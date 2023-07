SSD Samsung 980 da 1 TB al minimo storico nel Prime Day

Segnaliamo l’occasione del Prime Day per chi cerca una SSD affidabile e dalle prestazioni elevate: quella da 1 TB della linea Samsung 980 è in sconto al suo prezzo minimo storico, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno. Il consiglio per gli interessati è di valutare l’acquisto prima del possibile sold out.

SSD in sconto al Prime Day: l’affare Samsung 980 da 1 TB

Con fattore di forma M.2 e basata su tecnologia NVMe, può arrivare a una velocità di 3.500 mAh nel trasferimento dati in fase di lettura (e a 3.000 MB/s in scrittura). In questo modo, le attese sono ridotte al minimo. È inoltre in grado di contare sul sistema Intelligent Turbowrite. Completano la dotazione la modalità Full Power Mode e il software di gestione Magician. Se vuoi saperne di più, trovi altri dettagli nella scheda del prodotto.

La SSD da 1 TB di Samsung (serie 980) è acquistabile oggi al prezzo finale di 50,74 euro, il suo minimo storico, come già scritto in apertura con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

È una delle offerte proposte da Amazon in occasione del Prime Day 2023, la nuova edizione dell’evento organizzato dall’e-commerce e riservato ai clienti Prime (terminerà domani, mercoledì 12 luglio). Chi ancora non è abbonato, può attivare subito il mese di prova per accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione, senza spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.