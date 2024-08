Minimo storico per TicWatch Pro 5 Enduro, grazie a questo coupon

Non devi far altro che attivare il coupon di Amazon per sbloccare lo sconto di 97 euro e acquistare TicWatch Pro 5 Enduro al suo prezzo minimo storico. È lo smartwatch pronto a tutto, con sistema operativo Wear OS di Google, autonomia fino a 90 ore con una sola ricarica, analisi dettagliata dei parametri biometrici, dell’attività fisica e molto altro ancora.

Smartwatch in offerta: l’affare TicWatch Pro 5 Enduro

L’elenco dei punti di forza è talmente lungo che, per riassumerlo, proponiamo l’immagine qui sotto: processore Snapdragon affiancato da RAM e memoria interna, display a doppio strato per consumi ridotti al minimo con corona rotante e quadranti personalizzabili a piacimento, moduli GPS per la geolocalizzazione, Bluetooth per la connettività wireless e NFC per i pagamenti in mobilità, resistenza all’acqua, certificazione militare e molto altro ancora. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare lo smartwatch di TicWatch (modello Pro 5 Enduro) al prezzo minimo storico di 262 euro invece di 359 euro. Per approfittare dello sconto di 97 euro non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi sull’e-commerce. Inoltre, puoi scegliere tra le colorazioni Slate e Obsidian quella che preferisci, la spesa non cambia.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Se non lo hai ancora fatto, dai uno sguardo alle centinaia di recensioni pubblicate da chi l’ha già provato: il voto medio è molto alto, pari a 4,8 stelle su 5.