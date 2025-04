MiniPC GEEKOM A8: prezzo FOLLE per questa settimana! (-15%)

Per celebrare la Pasqua, GEEKOM ha lanciato una promozione davvero imperdibile! Per chi è interessato ad un nuovo mini PC per potenziare la propria postazione con una soluzione compatta ma potente, questo è il momento giusto per approfittarne. In particolare, parliamo di sconti fino al 40% su una vasta gamma di prodotti.

Dai mini PC per lavoro e studio ai modelli più performanti per creator e gamer, ce n’è per tutti i gusti! E non finisce qui: con l’acquisto di un prodotto in promozione, puoi accedere a un add-on esclusivo al prezzo simbolico di 9,90€! Un’occasione perfetta per aggiungere un accessorio utile o un gadget tech senza spendere una fortuna.

GEEKOM A8 Mini PC

Ma andiamo al pezzo pregiato, questo Geekom A8 che beneficierà di un importante sconto. Questo dispositivo vanta componenti veramente importanti, come un processore Ryzen 9 8945HS, fino a 64 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e fino a 2 TB di SSD PCIe Gen 4. Una macchina capace di reggere senza troppi problemi anche lavori particolarmente energivori e pesanti.

Monta un processore AI dedicato ottimo per lavori che hanno a che vedere con l’intelligenza artificiale, e una scheda video AMD 780 M che è un unicum nel panorama dei mini PC che, solitamente, sono sprovvisti di scheda video dedicata. Questo è sicuramente un vantaggio non da poco che apre delle porte estremamente interessanti a questo dispositivo.

Non mancano poi le opzioni di connettività, che spaziani dalla USB-C Gen 3, USB-C Gen 2, due HDMI 2.0, RJ45, USB-A e chi più ne ha più ne metta. Il supporto fino a 4 monitor è poi la ciliegina sulla torta di questo dispositivo che si rende adatto a tavoli di lavoro importanti.

Approfitta dell’offerta!

Come dicevamo, in occasione delle festività pasquali, Geekom ha deciso di mettere in promozione questo e molti altri prodotti della sua linea. In particolare, questo Geekom A8 normalmente si trova a 899€. Approfittando del codice coupon “PUNINFOA8E” valido fino al 10 maggio sarà possibile beneficiare del 15% di sconto che farà crollare il prezzo a soli 764,15€, cosa aspetti?

Oppure puoi trovare il prodotto direttamente dal loro sito ufficiale. In questo caso il codice coupon da utilizzare sarà “PUNINFOA8” anch’esso valido fino al 10 maggio e del valore del 15% di sconto.