Minis Forum EliteMini HM80: il Mini PC che batte il desktop

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei Mini PC più performanti attualmente sul mercato, capace di sostituire e superare in prestazioni gran parte dei desktop da ufficio. Stiamo parlando del Minis Forum EliteMini HM80, un computer equipaggiato con un processore Ryzen 7 disponibile su Amazon a soli 807 euro. Si tratta di un’offerta a tempo che propone uno sconto piuttosto consistente, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Mini PC Minis Forum EliteMini HM80: caratteristiche tecniche

La CPU in questione è un Ryzen 7 4800U, un processore da ben 8 core e 16 thread con una frequenza massima di ben 4,2GHz. Ad accompagnarla c’è naturalmente la scheda video Vega 8 capace di far girare con un buon framerate anche i giochi più recenti in 1080p, naturalmente con i dovuti compromessi. A supportare il processore ci pensano ben 32GB di memoria RAM e un SSD PCIe da ben 512GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM, infatti, può essere portata fino a 64GB grazie ad una configurazione dual channel. L’archiviazione di massa, invece, può essere estesa sia sostituendo l’SSD preinstallato, che aggiungendo ben 2 dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. In sostanza si tratta di una configurazione top di gamma rivolta a chi necessita di prestazioni decisamente elevate. Un computer che sostituisce i tradizionali desktop in tutto e per tutto, con in più il vantaggio di un formato estremamente compatto.

Connettività

Per quanto riguarda la connettività, al pari del resto, troviamo davvero il massimo disponibile. Le uscite audio/video sono due, una DisplayPort e l’altra HDMI. Queste unite ad una porta USB Type-C consentono di gestire fino a 3 monitor con una risoluzione di 4K a 60Hz contemporaneamente. Due anche le porte RJ45, una Gigabit LAN mentre l’altra raggiunge addirittura i 2,5Gbps. Questo consente di sfruttare al massimo le reti in Fibra e perfino combinare due diverse connessioni per una velocità di trasferimento impareggiabile. Le porte USB Type-A sono ben 6 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, perfette per effettuare rapidamente backup. Chiudono le connessioni al top, anche queste al top della categoria grazie al chip Intel AX200 che fornisce il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth. Perfino il modulo wireless è aggiornabile, grazie allo slot M.2 2230 accessibile all’utente. Insomma, si tratta di un computer per chi ha esigenze specifiche, ideale per i professionisti, ma adatto all’utilizzo domestico per chi desidera ridurre l’ingombro, senza rinunciare minimamente alle prestazioni.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Minis Forum EliteMini HM80 è disponibile su Amazon a soli 807,49 euro per un risparmio di ben 142,50 euro.