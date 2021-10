Minis Forum GK41: il Mini PC pronto per il passaggio a Windows 11

Tra i migliori Mini PC per il passaggio a Windows 11, oggi ti riportiamo un’interessante offerta su uno dei più venduti. Si tratta del Minis Forum GK41, un piccolo e affidabile computer dalle buone prestazioni ed espandibilità, con uno sconto piuttosto consistente su Amazon.

Mini PC Minis Forum Gk41: caratteristiche tecniche

Il PC integra un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Naturalmente la memoria di sistema è espandibile, attraverso 3 soluzioni. La più semplice ed economica è senza dubbio l’aggiunta di una scheda microSD fino a 128GB. In alternativa è possibile sostituire l’SSD preinstallato o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici con una capacità massima di 2TB. Si tratta di una configurazione piuttosto performante per le attività di base, come l’elaborazione di documenti, la navigazione e l’intrattenimento. Una buona macchina per l’ufficio, lo studio o come media center per l’intrattenimento di Netflix, Prime Video o Disney+, unito all’utilità di un vero e proprio PC.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4 e tutto con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, che consentono di collegare 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Non manca la tradizionale porta RJ45 Gigabit LAN che consente di sfruttare al massimo le potenzialità della rete grazie alla connessione via cavo. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0. Nel complesso, quindi, un’ottima soluzione low cost dal punto di vista della versatilità, senza grosse rinunce in termini di prestazioni rispetto ai più ingombranti desktop.

Grazie ad uno sconto del 18%, è possibile acquistare il Minis Forum GK41 su Amazon a soli 229,49 euro con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.