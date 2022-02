Minis Forum GK41: il Mini PC Windows 11 super scontato

Passa a Windows 11 con ottime prestazioni ed un prezzo accessibile, grazie al Mini PC Minis Forum GK41. Si tratta di uno dei migliori computer dell’azienda grazie ad un rapporto qualità/prezzo praticamente irraggiungibile, oggi disponibile a soli 230 euro su Amazon. Un vero e proprio affare.

Mini PC Minis Forum GK41: caratteristiche tecniche

Il computer offre un design elegante ed estremamente compatto, con uno spessore di soli 3cm. Nonostante questo, però, non rinuncia ad un sistema di raffreddamento attivo, dotato di un generoso heatsink supportato da una ventola piuttosto silenziosa. Questo consente di mantenere temperature basse e stabili anche a pieno carico. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7Ghz, affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Non manca la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione, sia sostituendo l’SSD preinstallato che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Il processore, inoltre, è già presente nell’elenco di compatibilità Microsoft e consente di effettuare gratuitamente l’aggiornamento a Windows 11 non appena sarà disponibile.

Dal punto di vista della connettività, il computer è a dir poco sorprendente. Le porte USB Type-A sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e una DisplayPort, che consentono di gestire fino a 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti cablate per ottenere una velocità di trasferimento incredibile. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Nel complesso, una macchina perfetta per l’utilizzo professionale da ufficio in alternativa ai più ingombranti mid-tower. Allo stesso modo si presta benissimo anche per l’utilizzo domestico per le attività quotidiane e l’intrattenimento in streaming.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Minis Forum GK41 è disponibile su Amazon a soli 229,49 euro per un risparmio di oltre 50 euro sul prezzo di listino.

