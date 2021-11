Minis Forum GK50: il Mini PC tuttofare al minimo storico

In questo articolo vogliamo suggerirti un ulteriore Mini PC, tra i più apprezzati per il rapporto qualità/prezzo, che trova in occasione del Black Friday uno sconto di ben 82 euro. Si tratta del Minis Forum GK50, un computer compatto e dalle buone prestazioni, adatto a qualsiasi attività quotidiana. L’offerta è in esclusiva per i clienti Amazon Prime, quindi se non sei ancora abbonato puoi farlo da questo link, con i primi 30 giorni gratuiti.

Mini PC Minis Forum GK50: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il PC ci pensa un processore Intel Pentium N5030, un quad-core con una frequenza massima di 3,1GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB per la memorizzazione dei dati. Naturalmente l’archiviazione di massa può essere estesa, in questo caso attraverso tre modi diversi. Il primo, più economico e semplice, è l’aggiunta di una microSD fino a 128GB. In alternativa potrai aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici o sostituire quello preinstallato con uno più capiente con formato M.2 2280. Si tratta di una configurazione piuttosto efficace, soprattutto per le attività d’ufficio. Una buona soluzione sia per i professionisti che possono fissarlo direttamente al monitor, sia per gli studenti che necessitano di un PC sempre con sé. È un’ottima alternativa anche ai tradizionali TV Box come media center per fruire di tutto l’intrattenimento in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività, il computer offre una dotazione davvero eccellente per la fascia di prezzo. Dispone di quattro porte USB Type-A tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI l’altra DisplayPort, che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. In sostanza, un degno sostituto di un desktop da ufficio, con il vantaggio di un ingombro ridotto al minimo indispensabile, e dal prezzo decisamente contenuto.

Grazie ad uno sconto del 25%, il Minis Forum GK50 può essere acquistato su Amazon a soli 247,99 euro per un risparmio di ben 82 euro sul prezzo di listino.