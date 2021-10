Minis Forum Gk50: potenza e versatilità pronte per Windows 11

Quello che ti proponiamo oggi è un ottimo Mini PC, in offerta, e tra i più economici pronti per il passaggio al nuovissimo Windows 11. Si tratta del Minis Forum GK50, un computer compatto e silenzioso estremamente versatile e dalla buona potenza grazie al processore Intel.

Mini PC Minis Forum GK50: caratteristiche tecniche

La CPU in questione è una Intel Pentium N5030 quad-core con una frequenza massima di 3,1GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. L’archiviazione di massa può essere estesa attraverso ben 3 metodi diversi. Il più semplice ed economico è senza dubbio l’aggiunta di una microSD grazie allo slot integrato. In alternativa è possibile sostituire l’SSD M.2 preinstallato con uno più capiente, o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Nel complesso, una configurazione dalle ottime prestazioni ideale soprattutto per il lavoro d’ufficio, in grado di sostituire le soluzioni desktop nettamente più ingombranti. Tuttavia, si adatta perfettamente anche alla navigazione e all’intrattenimento domestico, per chi desidera unire la praticità di un media center con l’utilità di un vero e proprio computer. Complice anche il design fanless che lo rende completamente silenzioso, così da poter godere dei contenuti multimediali senza distrazioni.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro, frontali, e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, utili per connettere contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Si tratta di una soluzione comoda per l’utilizzo professionale, così da estendere l’area di lavoro e migliorare la produttività. Non manca, naturalmente, la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le migliori prestazioni dalla rete fissa attraverso la connessione via cavo. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0.

Con uno sconto preapplicato del 6%, che si somma al coupon di 20 euro attivabile dalla pagina, il Minis Forum GK50 è acquistabile su Amazon a soli 289,99 euro per un risparmio complessivo di 40 euro sul prezzo di listino.