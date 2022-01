Minis Forum JB95: il Mini PC completamente aggiornabile al minimo storico

Nella giornata di oggi vogliamo proporti un secondo Mini PC, in questo caso tradizionale e rivolto a chi ha importanti esigenze sul piano prestazionale. Si tratta del Minis Forum JB95, un computer dal rapporto qualità/prezzo incredibile, pensato per chi deve gestire grandi carichi di lavoro e compatibile con Windows 11, oggi a soli 280 euro su Amazon segnando il suo minimo storico.

Mini PC Minis Forum JB95: caratteristiche tecniche

Il computer è equipaggiato con un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di ben 2,9GHz. Nonostante la CPU non appaia nell’elenco di compatibilità Microsoft, il PC (come visibile dal video del venditore) rispetta tutti i requisiti per l’aggiornamento al nuovo Windows 11. A supportare l’unità di elaborazione centrale ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB. Il tutto è completamente aggiornabile, a partire dalla RAM che gode di una configurazione dual channel con uno slot libero. Per quanto riguarda l’archiviazione, è possibile sia sostituire l’SSD M.2 preinstallato, sia aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. È evidente che si tratta di una configurazione rivolta soprattutto ai professionisti che necessitano di grandi performance e della massima flessibilità.

Dal punto di vista della connettività il PC è davvero sorprendente. Le porte USB Type-A sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 e due con specifica USB 3.1. Le uscite audio/video sono due, una DisplayPort e l’altra HDMI, a cui si aggiunge una porta USB Type-C con funzione DP. Queste consentono di collegare contemporaneamente 3 monitor, tutti con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Naturalmente, non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Una chicca delle reti senza fili è il modulo M.2 2230, anch’esso aggiornabile.

Grazie ad un doppio sconto, attraverso il coupon da 40 euro disponibile sulla pagina, il Minis Forum JB95 può essere acquistato su Amazon a soli 279,99 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino. Prezzo più basso mai registrato fino ad ora.