Minis Forum TL50: meglio di un desktop a prezzo inferiore. Che BOMBA!

Avere un Mini PC non significa obbligatoriamente rinunciare alle prestazioni, ma esistono configurazioni come quelle del Minis Forum TL50 che offrono le capacità di un vero e proprio desktop. Con un processore Intel Core di undicesima generazione, oggi raggiunge il minimo storico a soli 595 euro.

Mini PC Minis Forum TL50: caratteristiche tecniche

Il computer offre un design rinnovato rispetto alla gamma precedente, ancora più compatto, ma altrettanto efficace dal punto di vista del raffreddamento. All’interno ospita una CPU Intel Core i5-1135G1 quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,2GHz. Questa è supportata da 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM può essere portata a 64GB agevolmente, grazie al telaio rimovibile attraverso le 4 viti inferiori. Molto interessante la soluzione adottata per lo storage che non solo consente di sostituire l’SSD, ma permette di aggiungere ben 2 ulteriori dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione ad altissime prestazioni rivolta naturalmente ai professionisti che necessitano di elevate risorse per le applicazioni più impegnative. Ovviamente, più che efficace a gestire i grandi flussi di lavoro in ufficio così come per lo studio.

Da non sottovalutare è sicuramente la scheda video integrata, la nuova Intel Iris Xe che offre prestazioni eccezionali, in grado di consentire anche qualche sessione di gaming leggero. Le uscite audio/video, infatti, sono due di cui una HDMI e l’altra DisplayPort a cui si aggiunge una porta USB Type-C Thunderbolt 4. Quest’ultima consente di gestire un display con una risoluzione massima di addirittura 8K a 60Hz. Una soluzione perfetta, quindi, per postazioni multi-monitor anche piuttosto esigenti, capace di gestire simultaneamente 3 monitor 4K a 60Hz. Le porte USB sono 6 di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Sorprendente la presenza di ben due porte RJ45 LAN, entrambe 2,5G in grado di combinare due reti cablate superiori a 1 Gigabit per una velocità di trasferimento incredibile. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 aggiornabili grazie al modulo M.2 2230.

Grazie ad uno sconto dell’11%, il Minis Forum TL50 può essere acquistato su Amazon a soli 594,99 euro per un risparmio di 75 euro sul prezzo di listino.

