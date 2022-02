Minis Forum UM250: ultracompatto Ryzen 5 16/256GB al minimo storico

Smetti di cercare un buon Mini PC, perché oggi tocca il minimo storico uno dei migliori in assoluto per rapporto qualità/prezzo: il Minis Forum UM250. Si tratta di un computer equipaggiato con un processore Ryzen e 16GB di RAM aggiornabile a Windows 11 disponibile a soli 390 euro su Amazon, un affare incredibile.

Mini PC Minis Forum UM250: caratteristiche tecniche

Il PC propone uno chassis completamente in metallo, con un coperchio a pressione superiore che consente di accedere agevolmente all’hardware. All’interno ospita un processore AMD Ryzen 5 Pro 2500U quad-core con una frequenza massima di 3,6GHz. Non manca la GPU integrata Vega 8 che consente anche qualche sessione di gaming perfino sui titoli più recenti in Full HD, naturalmente con i dovuti compromessi. La CPU è supportata da 16GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, il tutto completamente espandibile. La memoria di sistema può raggiungere i 32GB e l’SSD può essere sostituito con uno più capiente a cui affiancare un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione decisamente performante in grado di sostituire un vero e proprio desktop sia per uso professionale che domestico.

Dal punto di vista della connettività non lascia desiderare assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro di cui 3 con specifica USB 3.1 Gen2 con un bandwidth che raggiunge i 10Gbps. La quarta invece mantiene lo standard USB 3.0, ma è abilitata alla ricarica rapida per i dispositivi mobili. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort a cui si affianca una porta USB Type-C, che consentono di gestire fino a 3 monitor 4K a 60Hz contemporaneamente. Una soluzione ottimale per i professionisti che necessitano di gestire grandi flussi di lavoro, e possono godere così di un’area utile nettamente più ampia. Presente la porta RJ45 in questo caso 2,5G, pronta per la nuova Fibra a 5Gbps. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0.

Grazie ad uno sconto del 29%, il Minis Forum UM250 è disponibile su Amazon a soli 390,99 euro per un risparmio di ben 159 euro sul prezzo di listino.

