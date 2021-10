Minis Forum UM700: il Mini PC che sostituisce il desktop

Oggi vogliamo suggerirti un Mini PC di fascia alta, investito da uno sconto a dir poco consistente. Si tratta del Minis Forum UM700, un computer dalle performance decisamente considerevoli equipaggiato con un processore Ryzen, rivolto soprattutto ai professionisti. Come sempre ricordiamo che si tratta di offerte a tempo su un numero di pezzi limitati, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Mini PC Minis Forum UM700: caratteristiche tecniche

La CPU in questione è una AMD Ryzen 7 PRO 2700U, un processore quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 3,8GHz. Questo è supportato da 16GB di memoria RAM ed un SSD da 512GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM sfrutta una configurazione dual channel e può essere portata facilmente a 32GB rimuovendo il coperchio superiore. Allo stesso modo è possibile estendere lo spazio di archiviazione, sia sostituendo l’SSD M.2 2280 preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Da non trascurare è naturalmente la scheda video integrata Radeon Vega 10, che riesce ad avviare anche i videogiochi più recenti in Full HD, naturalmente con i dovuti compromessi. Parliamo quindi di una configurazione che punta tutto sulle prestazioni, pensata per grandi flussi di lavoro o operazioni più impegnative rispetto alla tradizionale attività da ufficio. Tuttavia, rappresenta un’ottima soluzione anche a che, per chi desidera ridurre drasticamente l’ingombro, senza troppe rinunce dal punto di vista prestazionale.

Connettività

Per quanto riguarda la connettività c’è davvero tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Le porte USB Type-A sono 4 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Una di queste possiede anche la funzione di ricarica rapida per i dispositivi mobili. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, che insieme alla porta USB Type-C consentono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento estrema. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che offrono la velocità del Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.1. In conclusione, un computer decisamente potente e versatile in grado di sostituire egregiamente un vero e proprio desktop.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Minis Forum UM700 è disponibile su Amazon a soli 509,99 euro con uno sconto di ben 130 euro sul prezzo di listino.