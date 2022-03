Minis Forum UM700: il Mini PC con Ryzen 7 scontato di 200 euro

Avere un computer compatto non vuol dire rinunciare alle prestazioni, ma esistono soluzioni capaci di offrire le prestazioni di un vero e proprio desktop. Un esempio è il Minis Forum UM700 equipaggiato con un processore Ryzen in grado di rimpiazzare le tradizionali configurazioni mid-tower che oggi tocca il suo minimo storico scontato di quasi 200 euro.

Mini PC Minis Forum Um700: caratteristiche tecniche

Prestazioni

Il computer presenta uno chassis realizzato completamente in metallo con un pratico coperchio a pressione che offre l’accesso all’hardware interno. Uno dei principali vantaggi del Mini PC, infatti, è la completa espandibilità dei componenti così da adattarsi a qualsiasi esigenza anche futura. Il processore che equipaggia il computer è un AMD Ryzen 7 3750H quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4GHz. Ad affiancarlo ci sono 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM, infatti, può raggiungere agevolmente i 64GB, mentre per l’archiviazione di massa consente sia di sostituire l’SSD sia di aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Dal punto di vista prestazionale si tratta senza dubbio di un computer estremo rivolto a chi necessita di performance al top della categoria. Si adatta, quindi, perfettamente sia all’utilizzo professionale che domestico, consentendo di ridurre nettamente l’ingombro senza rinunciare alle performance.

Connettività

Non manca, infatti, la scheda video integrata Radeon Vega 10 capace di gestire anche i titoli più recenti, inevitabilmente con qualche compromesso dal punto di vista dei dettagli. Tuttavia, è possibile giocare in Full HD con un buon framerate sulla maggior parte dei giochi. Neanche dal punto di vista della connettività dovrai fare rinunce. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.1 Gen 2, mentre l’ultima è abilitata alla ricarica rapida per i dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, a cui si somma una porta USB Type-C che insieme riescono a gestire 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 LAN, in questo caso una 2,5G in grado di gestire anche le reti oltre 1Gbps di velocità. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 5.1.

Grazie ad uno sconto del 27%, il Minis Forum UM700 è disponibile su Amazon a soli 509,99 euro per un risparmio incredibile di 190 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.