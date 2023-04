Minisformum EliteMini TH80: Mini PC dall'hardware top di gamma a prezzo REGALATO

Giornalmente vi segnaliamo offerte riguardanti i Mini PC, ma oggi vi parliamo di un’interessante offerta riguardante il Minisformum EliteMini TH80. Si tratta di un dispositivo di ottima qualità dal rapporto qualità/prezzo di buon livello. Il prezzo di listino di 543 euro scende fino a 471,99 euro nonché il prezzo più basso di sempre per questo splendido device.

Minisformum EliteMini TH80: di “mini” ha solo il nome

Sotto la compatta ed elegante scocca in metallo si nascondono componenti di alto livello a partire dal processore octa core Intel Core i7-11800H con chip grafico Intel UHD Graphics, 32 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, cinque porte USB 3.2 Type-A, una Type-C da impiegare anche per l’output video insieme alle uscite HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo di tre monitor a risoluzione 4K, tre jack audio e uno slot Ethernet.

All’interno della confezione, oltre ovviamente al Mini PC, trovano posto l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale e la staffa VESA per chi desidera montarlo dietro al monitor. Ultimo, ma non per importanza, il sistema operativo preinstallato è il nuovissimo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Affrettatevi, quindi, ad acquistare Minisformum EliteMini TH80 al prezzo finale di soli 471,99 euro e lo riceverete in pochissimi giorni con consegne gratuite grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.