Minisforum EliteMini TH80: che Mini PC, che sconto

Mosso da un comparto hardware di fascia alta, Minisforum EliteMini TH80 è il Mini PC adatto a lavoro, studio e intrattenimento proposto oggi in forte sconto su Amazon. È caratterizzato da un design compatto ed elegante, come impone la categoria di appartenenza, e può essere tuo a prezzo ridotto semplicemente attivando il coupon dedicato sull’e-commerce.

Partiamo dal sistema operativo per capire cosa lo rende un’occasione da cogliere al volo: quello preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che dà diritto a ricevere subito gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Ecco invece le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: processore Intel Core i7-11800H con CPU octa core e GPU Intel UHD Graphics, ben 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), cinque porte USB 3.2 Tupe-A, una Type-C, slot Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, uscite video HDMI e DisplayPort (supporta la connessione simultanea a tre monitor con risoluzione 4K), tre jack audio. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi nella scheda completa del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare Minisforum EliteMini TH80 al prezzo finale di soli 472 euro. Il packaging contiene l'alimentatore, il manuale di istruzioni, un cavo HDMI e il supporto VESA per l'eventuale montaggio dietro lo schermo.

L'e-commerce garantisce la disponibilità immediata del prodotto, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno.

