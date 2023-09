Mini PC, che mostro: Minisforum HX77G a -210 euro

Appena lanciato dal marchio come parte della Neptune Series, il nuovo Minisforum HX77G è un Mini PC creato per soddisfare i più esigenti in termini di prestazioni. Dotato di un’enorme potenza di calcolo, è pronto a diventare l’alleato ideale nella produttività quotidiana per chi sceglie di metterlo sulla scrivania, approfittando oggi dell’offerta su Amazon che ne taglia il prezzo. È infatti sufficiente un click per attivare il coupon proposto e ottenere uno sconto di 210 euro sul prezzo di listino.

Attiva il coupon su Minisforum HX77G, un mostro di Mini PC

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche da top di gamma: processore AMD Ryzen 7 7735HS, scheda video AMD Radeon RX 6600M con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata, ben 32 GB di RAM DDR5 espandibili fino a 64 GB, SSD PCIe 4.0 da 512 GB per l’archiviazione dei dati espandibile con un’altra unità, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Queste le porte di connessione presenti sulla scocca: tre porte USB 3.2 Gen 2 e una USB 3.1 Gen 1 (Type-A), una USB 3.2 Gen 1 (Type-C), due jack audio, slot Ethernet 2.5 Gigabit, due uscite video HDMI e due USB 4 (Type-C) con Thunderbolt per il collegamento simultaneo di quattro monitor con supporto alla risoluzione massima 8K. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare Minisforum HX77G al prezzo finale di 879 euro invece di 1.089 euro come da listino, grazie allo sconto di 210 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile l’offerta.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Chi decide di effettuare ora l’ordine riceverà direttamente a casa il Mini PC entro domani, potendolo così mettere subito sulla scrivania. Diventerà un valido alleato per la produttività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.