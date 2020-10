Minisforum: il Mini PC con Ryzen 3, 16 GB di RAM e SSD da 512

Oggi vi riportiamo un’offerta lampo da cogliere semplicemente al volo su Amazon. Questa riguarda un mini PC dalle caratteristiche a dir poco eccezionali: il Minis Forum con Ryzen 3 3300U. Si tratta di computer ad altissime prestazioni, contenuto in uno spazio ridotto all’osso. Tuttavia il punto di forza di questo prodotto sta nell’espandibilità.

Mini PC con Ryzen 3 e 16GB di RAM: le caratteristiche

Partendo dalla scheda tecnica il processore, come suggerito in apertura, è un AMD Ryzen 3 3300U, una CPU quad-core in grado di raggiungere un clock di ben 3,5GHz. Ad accompagnarlo ci pensano ben 16GB di memoria RAM DDR4. La memoria oltre a godere di una configurazione dual-channel, è inserita in due slot SODIMM che permettono di sostituirla ed espanderla per un massimo di 32GB.

Per quanto riguarda l’archiviazione invece, il mini PC propone un SSD M.2 da ben 512 GB. Tuttavia se questa dovesse risultare insufficiente, non solo potremo sostituire l’SSD con uno più capiente, ma potremo aggiungere un secondo HDD da 2,5 pollici. A favorire l’espansione di questo prodotto ci pensa il pannello push superiore. È sufficiente infatti premere nei due punti di pressione laterali il pannello, per far si che questo si sollevi ed avremo il completo accesso al vano hardware.

Anche dal punto di vista della connettività il mini PC sorprende. Troviamo ben due uscite HDMI, che insieme alla porta USB Type-C permettono configurazioni desktop a 3 monitor. Sono presenti inoltre ben 4 porte USB 3.0, una delle quali con funzioni di ricarica rapida anche quando il PC rimane spento. Non una, ma ben due porte RJ45 che permettono di convogliare il traffico dati da due diverse connessioni via cavo. Non manca infine il supporto all’ultimo protocollo per la connessione senza fili, il Wi-Fi 6, oltre che il Bluetooth 5.1.

Ad un prezzo di 383,99 euro su Amazon, con uno sconto di ben 96 euro sul prezzo di listino, è un affare da non perdere. Attenzione però, l’offerta è disponibile solo per le prossime 6 ore, ed i mini PC stanno già andando a ruba.