Design e potenza in questo Mini PC: NAB6 a -143€

Il design di Minisforum NAB6 si differenzia da quello degli altri Mini PC in circolazione, per la sua linea elegante e la particolare colorazione argento. Un look che racchiude le potenzialità di un computer desktop completo, in un ingombro ridotto al minimo. Oggi si trova in doppio sconto su Amazon con un’offerta che, alla riduzione di prezzo applicata in automatico dall’e-commerce, aggiunge un coupon da attivare per far crollare la spesa finale. Passiamone in rassegna le caratteristiche principali.

Mini PC, che affare: il coupon per Minisforum NAB6

Appartiene alla Venus Series del brand, progettata per offrire prestazioni elevate mettendole al servizio della produttività (e non solo). Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 512 GB di tipo PCIe4.0 M.2 2280 per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, due slot Ethernet 2.5 Gigabit, quattro porte USB 3.2 Type-A e tre Type-C (due delle quali con output DisplayPort), doppia uscita HDMI per la connessione simultanea a un massimo di quattro monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K, jack audio. Ulteriori dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Per quanto riguarda invece il comparto software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale che garantisce l’accesso a tutti gli aggiornamenti rilasciati e alle nuove funzionalità distribuite da Microsoft. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate e nelle altre presenti nella descrizione completa.

In questo momento, Miniforum NAB6 è in promozione su Amazon al prezzo finale di soli 496 euro invece di 639 euro, grazie allo sconto di 143 euro accessibile attivando il coupon dedicato.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà a casa il Mini PC della Venus Series già entro domani, con spedizione gratuita a domicilio. La confezione include anche l’alimentatore, il manuale di istruzioni, un cavo HDMI e la staffa VESA utile per chi desidera montarlo dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.