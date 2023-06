Mini PC, che mostro: Minisforum NPB7 a -197 euro

Il modo più sintetico ed efficace possibile per descrivere Minisforum NPB7 è questo: un mostro di potenza . Non il solito Mini PC, ma un dispositivo che racchiude un comparto hardware da top di gamma assoluto in un case molto compatto e ottimizzato sul fronte della dissipazione del calore. Oggi, grazie al coupon da attivare su Amazon, è possibile acquistarlo approfittando di un forte sconto rispetto al listino.

Coupon Amazon per il Mini PC definitivo: Minisforum NPB7

Partiamo dal software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione istantanea degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Sotto la scocca batte invece il cuore pulsante costituito dal processore Intel Core i7-13700H di ultima generazione (la tredicesima) affiancato dal chip grafico Intel Iris Xe per il supporto all’output video che può arrivare alla risoluzione 8K. In dotazione anche 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e una SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB).

Non è tutto: tra le specifiche tecniche figurano anche i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, quattro porte USB 3.2 Type-A e due Type-C, due slot Ethernet 2.5 Gigabit, due uscite video HDMI e una DisplayPort per il collegamento simultaneo a più monitor in contemporanea, jack audio. Per conoscere altri dettagli, consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo nel design compatto ed elegante di Minisforum NPB7, oggi acquistabile al prezzo finale di 792 euro invece di 989 euro come da listino, grazie allo sconto di 197 euro di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine potrà mettere il Mini PC sulla propria scrivania già domani, grazie alla spedizione gratuita con la consegna a domicilio gestita direttamente dalla logistica di Amazon.

