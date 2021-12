MinisForum TH50, nuovo Mini PC in arrivo: le specifiche tecniche

Il catalogo di Mini PC proposto dal marchio MinisForum sta per arricchirsi di un nuovo modello di fascia alta: TH50. Il produttore ha reso noto alcune prime caratteristiche dalle quali emerge un comparto hardware di tutto rispetto, assemblato per far fronte alle esigenze di chi ogni giorno ha a che fare con lunghe sessioni di produttività alla scrivania.

MinisForum TH50: le specifiche del nuovo Mini PC

Queste le prime specifiche tecniche svelate: processore Intel Core i5-11320H (4 core, 8 thread) con frequenza da 2,50 e 3,25 GHz e possibilità di spingersi fino a 4,50 GHz, chip grafico Intel Iris Xe da 1,35 GHz, 16 GB di RAM LPDDR4 e una porta Thunderbolt 4. Nessun dettaglio è al momento invece trapelato per quanto riguarda le opzioni di storage. Ci saranno poi otto slot USB in totale (due Type-C), due Ethernet, uscite video HDMI e DisplayPort, due jack audio. Nelle immagini allegate a questo articolo il design.

Nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione non si fa riferimento alla data di lancio né al prezzo ufficiale, ulteriori informazioni saranno rese disponibili prima del debutto.

I Mini PC di MinisForum sono protagonisti oggi su Amazon con alcuni forti sconti: è il caso del modello GK41 (Intel Celeron, 8/128 GB) proposto a soli 229,99 euro o del più potente HM80 (Ryzen 7, 32/512 GB) acquistabile con un coupon promozionale -8%.