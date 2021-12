Offerte di Natale: masterizzatore con HUB integrato solo 26 euro

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio rivolto a tutti coloro che per motivi personali o professionali non possono fare a meno dei supporti ottici. Stiamo parlando del masterizzatore portatile Zacro con HUB USB integrato, una soluzione perfetta per espandere la connettività e ottenere un’unità ottica ormai introvabile sui laptop che, grazie alle offerte di Natale, puoi pagare solo 26 euro su Amazon.

Masterizzatore CD/DVD con HUB USB Zacro: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, ma compatto grazie ad uno spessore decisamente ridotto. Ottimo il cavo integrato che supporta sia l’interfaccia USB 3.0 Type-A che quella Type-C così da adattarsi a qualsiasi computer. Questo, inoltre, può essere riposto direttamente all’interno di un alloggio integrato nel pannello inferiore per semplificarne il trasporto. Il masterizzatore, infatti, supporta praticamente tutti i sistemi operativi desktop che includono Windows, Mac OS e Linux. Si tratta di una periferica plug and play che non richiede alcun tipo di installazione driver o software. Questo significa che è possibile collegarlo senza problemi ai MacBook attraverso l’interfaccia USB-C.

Naturalmente l’aspetto caratterizzante del masterizzatore è l’HUB USB integrato, una pratica aggiunta per espandere la connettività in particolare dei laptop. Questo offre due porte USB Type-A ed un lettore di schede a doppio slot per memory card TF e microSD. Si tratta di uno strumento pratico soprattutto per i professionisti, che possono estrarre o copiare i dati praticamente su qualsiasi supporto possibile. Tuttavia, è un accessorio comodo anche per l’uso domestico, magari per passare le foto o video ad amici e parenti. Insomma, una periferica sempre utile da tenere in casa o in ufficio, ad un prezzo decisamente modico.

Grazie ad uno sconto del 15%, il masterizzatore portatile Zacro con HUB integrato è disponibile su Amazon a soli 26,29 euro con spedizione Prime.