Panda: sconti su antivirus Windows, Mac e sicurezza per gaming

Dopo le offerte del Black Friday 2021 di Panda, la medesima software house spagnola continua a proporre gli sconti del Cyber Monday sulla sua gamma di prodotti. Si tratta, ovviamente, di pacchetti antivirus per PC Windows e macOS, con più o meno funzionalità avanzate. Tutte le quattro versioni di Panda Dome sono ora disponibili al 60% in meno, con prezzi a partire da 14 Euro all’anno.

Sconti Cyber Monday Panda Dome Antivirus: tutte le offerte

A seconda delle vostre necessità, potrete scegliere tra il pacchetto base Essential o le alternative Advanced, Complete e Premium. Ognuna di esse per oggi e i prossimi due giorni sarà disponibile in offerta al 60% in meno, ma cosa offrono esattamente?

Panda Dome Essential si distingue per il suo essere un pacchetto base con le feature essenziali, come da nome, e null’altro. In altre parole, è un ottimo antivirus che rivela le varie minacce informatiche in tempo reale. Del resto, si occupa di bloccare eventuali tentativi di intrusione tramite reti poco sicure. O ancora, effettua regolarmente la scansione del sistema operativo e di eventuali hard disk e archivi USB collegati al PC. In aggiunta, offre una VPN da 150 MB al giorno e individua tutti i siti fraudolenti. In questo caso, è sufficiente pagare 14 Euro per un anno con copertura su singolo dispositivo. Lo stesso prezzo sarà valido per la versione dedicata ai Mac.

Alternativa più completa è Panda Dome Advanced offre le medesime funzionalità di Essential, eccetto per l’aggiunta di un database più aggiornato, del controllo genitori per monitorare e limitare l’uso del dispositivo da parte dei minori, e della protezione dell’identità per effettuare acquisti online in maniera sicura. Questo pacchetto costa, invece, 18,80 Euro al posto di 46,99 Euro, sempre per un anno.

Terza scelta è Panda Dome Complete, scontata a 28,40 Euro e con le stesse feature di Advanced, assieme al generatore di password univoche, allo strumento di protezione dei dati personali e allo strumento Cleanup per rimuovere file che rallentano il PC. Questa è la soluzione proposta dall’azienda spagnola agli amanti del gaming, dato che contiene anche una feature speciale per rimuovere gli avvisi durante le sessioni di gioco.

Chiude l’elenco Panda Dome Premium a 47,60 Euro anziché 118,99 Euro, dove troviamo oltre al pacchetto Complete anche una VPN Premium senza limiti di navigazione in massima sicurezza. Verranno aggiunti, poi, aggiornamenti continui all’antivirus e il supporto tecnico 24 ore al giorno, tutti i giorni.