Un una potenza di calcolo adeguata per gestire le operazioni quotidiane della produttività, ma anche quelle dello studio e dell’intrattenimento, MinisForum U700 è un Mini PC compatto, versatile ed economico, oggi proposto su Amazon con il 17% di sconto sul prezzo di listino grazie a un’offerta lampo.

MinisForum U700: Mini PC in offerta lampo su Amazon

Queste le specifiche tecniche: processore Intel Core i5-5257U, GPU Intel Iris Graphics 6100, 16 GB di RAM DDR3 (possibilità di upgrade fino a 32 GB), SSD M.2 2280 da 256 GB per lo storage, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, uscite video HDMI e mini-DisplayPort con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, due slot Ethernet, porte USB 3.0 e USB-C, lettore di schede microSD, jack audio da 3,5 mm e microfono integrato. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma chi preferisce può installare una distribuzione Linux. Tutto questo oggi al prezzo di 331,49 euro invece di 399,99 euro come da listino. Il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon rimarrà valida per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità in promozione.