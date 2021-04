MinisForum X35G, offerta lampo: Mini PC (16/512 GB) con Intel Core 10th

Piccolo solo nelle dimensioni, MinisForum X35G può essere definito senza timore di smentita un Mini PC di fascia alta grazie alle caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività così come alla didattica a distanza, alla navigazione e alla riproduzione dei contenuti multimediali. Oggi è proposto in offerta lampo su Amazon con lo sconto del 15% sul prezzo di listino.

Mini PC in sconto: MinisForum X35G, l’affare di oggi

Per capire di cosa stiamo parlando diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: processore Intel Core i3-1005G1 di decima generazione, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCI2 M.2 2280 da 512 GB per lo storage, doppio slot Ethernet, due porte USB 2.0, altre due USB 3.1 e una Type-C con supporto Thunderbolt 3, lettore per schede di memoria, microfono integrato, WiFi 6, Bluetooth 5.1, uscite video HDMI e DisplayPort compatibili con le configurazioni multi-monitor e con risoluzione fino a 4K, jack audio da 3,5 millimetri e Kensington Lock. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

A racchiudere MinisForum X35G un case in metallo con dimensioni pari a 136x121x39 millimetri. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo oggi al prezzo di soli 399,49 euro invece di 469,99 euro come da listino. La consegna è immediata e gratuita. Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo in quanto rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.