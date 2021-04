Monitor LG UltraGear 27GL850 scontato di 169€ su Amazon

Un ottimo monitor da gaming, ma non solo, di casa LG è in offerta oggi su Amazon. Si tratta dell’LG UltraGear 27GL850 che monta un pannello IPS in grado di coprire gran parte dello spazio di colore sRGB, oltre ad offrire ampi angoli di visione rispetto ad un tradizionale pannello TN.

Monitor LG UltraGear 27GL850 in offerta su Amazon

Si tratta come premesso di un prodotto dedicato principalmente ai videogiocatori, ed è quindi nell’ambiente videoludico che trova i suoi punti di forza. Il pannello in questione infatti misura 27 pollici, ma con una risoluzione di 2560x1440p. Questo vuol dire una definizione quattro volte maggiore rispetto ai monitor HD Ready e 2 volte rispetto ai tradizionali monitor Full HD.

Nonostante la tecnologia IPS, il pannello riesce ad ottenere una velocità di transizione GtG di solo 1ms, che insieme ad una frequenza di aggiornamento di 144Hz garantisce immagini fluide e prive di scie (ghosting). Grazie inoltre al supporto tanto al G-Sync di Nvidia (via software) che al FreeSync di AMD, i frame a schermo saranno sempre sincronizzati eliminando i problemi di tearing e stuttering inevitabili in assenza della sincronizzazione verticale.

Il monitor inoltre viene fornito con un piedistallo che permette di ruotare ed inclinare il display, oltre che girarlo in modalità pivot. Il pannello quindi, rende la proposta di LG ottima anche per il lavoro, in particolare per il fotoritocco e la post-produzione grazie al pannello IPS che offre una fedele riproduzione cromatica. Dal punto di vista della connettività il monitor è piuttosto essenziale: 2 ingressi HDMI, 1 ingresso DisplayPort ed un jack audio. Grazie all’offerta del giorno Amazon propone l’LG UltraGear 27GL850 a soli 429,99 euro con uno sconto di ben 169 euro sul prezzo di listino.