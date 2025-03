Miracle-WM 0.5 si aggiorna con nuove funzionalità

È stata da poco rilasciata la versione 0.5 di Miracle-WM, un gestore finestre Wayland basato su Mir, che introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti. Sviluppato da Matthew Kosarek di Canonical, questo progetto mira a offrire un’esperienza di gestione delle finestre fluida e moderna per gli utenti Linux.

Miracle-WM 0.5: riordinamento delle finestre tramite trascinamento e altro

Tra le novità più importanti di Miracle-WM 0.5 c’è il supporto per il riordinamento o l’organizzazione delle finestre attraverso il trascinamento, una funzionalità molto pratica che consente agli utenti di riorganizzare facilmente le finestre aperte trascinandole in diverse posizioni all’interno di uno schema a tessere. Inoltre, la stessa interfaccia è utilizzabile per riposizionare le finestre mobili: i contenitori mobili sono stati aggiornati e sono ora in grado di diventare delle griglie per l’aggancio di finestre piccole.

Altri miglioramenti includono il supporto per i criteri di comando simil “i3/sway.” Nonostante siano stati tolti alcuni bit specifici di X11, la compatibilità permette di integrare molti comandi conosciuti del gestore finestre in maniera più facile. Nuove animazioni sono poi disponibili come opzione predefinita per quanto riguarda le finestre, tra cui effetti di dissolvenza in entrata e uscita.

Miracle-WM 0.5 corregge un gran numero di bug, tra cui un problema che causava la visualizzazione non corretta delle finestre a schermo intero, con i relativi elementi shell non correttamente riprodotti. Gli sviluppatori hanno poi risolto problemi prestazionali correlati allo sfarfallio di X11, migliorando la gestione replug in uscita, allo scopo di ridurre al minimo i problemi di connessione e disconnessione del display.

Infine, gli sviluppatori fanno anche presente che è ora disponibile una copertura test migliorata, oltre a una miglior fluidità delle animazioni e una miglior gestione del ciclo vita, allo scopo di rendere il gestore più rapido e reattivo.

Per tutte le modifiche di Miracle-WM 0.5 è possibile consultare la lista cambiamenti ufficiale.