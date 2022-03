MISE, 10 milioni per ricerca e innovazione dal PNRR

I primi finanziamenti propri dei 200 milioni stanziati dal PNRR nell’ottica del progetto europeo Horizon sono stati stanziati. A sancirlo è il decreto del ministro dello Sviluppo Economico firmato da Giancarlo Giorgetti:

10 milioni di euro su 200 milioni complessivi vanno al partenariato di imprese e centri di ricerca promosso nell’ambito dell’iniziativa Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU), di cui sono membri fondatori la Commissione Ue, gli Stati membri o associati. La ricerca sarà relativa alla progettazione di componenti elettronici di avanguardia, spingendo sull’acceleratore in un settore cruciale per il futuro europeo e per le proprie filiere di sviluppo. L’obiettivo è di raddoppiare il valore di tali attività entro il 2030.

Così il ministro Giorgetti:

Con l’attivazione di queste prime risorse a sostegno di investimenti in ricerca e sviluppo avviamo un altro importante intervento previsto dal PNRR che mira a potenziare le competenze del sistema produttivo nazionale in un’ottica di filiera e in termini di sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. Oltre a rappresentare un’opportunità per la competitività e crescita del nostro Paese, la crescita di questi investimenti – prosegue il ministro – contribuisce in maniera decisiva a rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea