Missed Voicemail Phishing: una nuova minaccia con finti messaggi vocali

Si chiama Missed Voicemail Phishing ed è una pratica sempre più diffusa tra i criminali informatici.

Questa forma di attacco prevede l’invio su vasta scala di migliaia e migliaia di e-mail ingannevoli, camuffate da notifiche legate a messaggi vocali rivolti verso l’utente. Nel messaggio ricevuto, appare anche un tasto per l’anteprima vocale del messaggio che, se selezionato, reindirizza l’ignara vittima su un sito di phishing.

Come da prassi poi, questa pagina richiede all’utente dei dati sensibili che, una volta immessi, consentono al pirata informatico di accedere ai servizi dell’utente. La tecnica del Missed Voicemail Phishing è sempre più diffusa e costituisce una fetta piuttosto corposa delle attività criminose online a livello mondiale.

Nonostante le operazioni su vasta scala, portate avanti anche dall’Europol, questo tipo di minaccia sembra non allentare la presa sulle malcapitate vittime.

Di fatto, alla conoscenza del fenomeno e a un buon livello di prudenza, può essere utile abbinare un antivirus capace di contrastare questo tipo di attacchi.

Gli attacchi di tipo Missed Voicemail Phishing sono tra i più diffusi a livello globale

Gli attacchi phishing costituiscono un vasto problema e, in questo contesto, il Missed Voicemail Phishing rappresenta una delle versioni più raffinate.

Nonostante i provider che offrono caselle di posta elettronica siano dotati di filtri anti spam, questi non sono sempre efficienti come dovrebbero. Dunque, una soluzione come PANDA DOME ADVANCED 2022 può offrire un ottimo punto di partenza per contrastare efficacemente questo fenomeno.

Stiamo parlando di una suite per la sicurezza informatica che offre:

protezione contro virus e minacce avanzate

sistema di protezione per shopping online e home bankin g

g parental control per controllare l’utilizzo di Internet da parte dei più piccoli

per controllare l’utilizzo di Internet da parte dei più piccoli VPN (con 150MB di traffico al giorno)

(con 150MB di traffico al giorno) protezione Wi-Fi contro gli hacker

Il tutto per navigare online senza stress e consapevoli di avere le spalle coperte da uno strumento professionale.

E i costi? PANDA DOME ADVANCED 2022 è attualmente disponibile con lo sconto del 50%. Ciò significa che è possibile ottenere un anno di protezione pagando solo 23,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.