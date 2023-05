Missione Ax-2: quattro privati in volo verso la ISS (live)

A distanza di circa un anno dalla missione Ax-1, altre quattro astronauti privati raggiungeranno la Stazione Spaziale Internazionale con la missione Ax-2 di Axiom Space. Il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX è avvenuto ieri sera alle ore 11:37 italiane. L’arrivo sulla ISS è previsto per le ore 15:10 e può essere seguito in live streaming.

Docking in diretta su YouTube

I membri dell’equipaggio sono Peggy Whitson, John Shoffner, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi. Peggy Whitson (comandante) è un ex astronauta della NASA (quarto volo). Per gli altri si tratta del primo volo in assoluto. John Shoffner (pilota) è un imprenditore del Tennessee. Ali Alqarni (specialista di missione) è un pilota di aerei. Rayyanah Barnawi (specialista di missione) è una ricercatrice biomedica. I primi due astronauti sono statunitensi, mentre gli altri due dell’Arabia Saudita. Barnawi è la prima donna astronauta del suo paese.

Nel video è possibile vedere il momento del lancio, la separazione del primo stadio (atterrato sulla Landing Zone 1 del Kennedy Space Center 7 minuti e 45 secondi dopo) e la separazione della Crew Dragon Freedom.

Nel video seguente è possibile invece seguire la diretta dell’operazione di docking, ovvero l’aggancio della navicella alla Stazione Spaziale Internazionale che avverrà intorno alle ore 15:10 italiane. L’apertura del portello è prevista alle ore 17:13.

Durante gli otto giorni di permanenza nello spazio, i quattro astronauti effettueranno oltre 20 esperimenti scientifici. Il ritorno sulla Terra è previsto per il 30 maggio. A bordo della ISS ci sono già sette astronauti della Expedition 69 (tre statunitensi, tre russi e un emiratino). Tra gli astronauti della missione Ax-3, programmata per novembre 2023, dovrebbe esserci anche Walter Villadei dell’Aeronautica militare italiana.