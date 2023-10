Missione Psyche: lancio previsto il 12 ottobre

Dopo aver riportato sulla Terra un campione dell’asteroide Bennu, la NASA è pronta ad iniziare la nuova missione Psyche che prevede lo studio dell’asteroide 16 Psyche con gli strumenti a bordo della sonda che dovrebbe essere lanciata il 12 ottobre da un razzo Falcon Heavy di SpaceX. L’agenzia spaziale statunitense effettuerà anche il test di un sistema di comunicazione laser.

Lancio tra il 12 e il 25 ottobre

16 Psyche, scoperto nel 1852 da Annibale de Gasparis dall’Osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli, è nato probabilmente dalla collisione tra due corpi celesti e potrebbe essere il nucleo di un protopianeta. È infatti composto principalmente da ferro e nickel. Psyche è quindi la prima missione che studierà un asteroide che ha più metallo di roccia o ghiaccio.

La sonda raggiungerà l’asteroide, che si trova tra Marte e Giove, nel mese di luglio 2029 e studierà la sua composizione (a partire da agosto 2029 e per circa due anni) con gli strumenti di bordo, tra cui fotocamere, spettrometri a neutroni e raggi gamma, magnetometro e antenne radio in banda X per determinare massa, rotazione e campo gravitazionale (oltre che per invio comandi e ricezione dei dati).

A bordo di Psyche c’è anche il sistema Deep Space Optical Communications (DSOC) che sfrutta laser ad infrarossi per la comunicazione ottica a banda larga. L’obiettivo è testare il sistema che potrebbe essere utilizzato durante le future missioni spaziali, tra cui quelle che porteranno gli astronauti su Marte.

Al momento, il lancio del razzo Falcon Heavy è programmato per le ore 16:16 italiane (la diretta streaming inizierà alle 15:30), ma la probabilità di meteo favorevole è del 20%. Nelle prossime ore verrà presa la decisione finale. Ci sono comunque altre finestre di lancio fino al 25 ottobre.