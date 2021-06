Misuratore di pressione smart, sconto pazzesco (-66%)

Il mondo healthcare è ancora una volta sugli scudi tra le offerte Amazon in quella che ha tutta l'impressione di essere una chiara anticipazione del Prime Day su uno specifico comparto. Un esempio su tutti: il misuratore di pressione Pic Clear Rapid è disponibile con uno sconto che arriva addirittura al 66%, facendo crollare il prezzo da 109,90 euro ad appena 37,49 euro.

L'innovazione in questo settore ha fatto passi da gigante poiché nel giro di pochi anni ha inondato il mercato con dispositivi sempre più precisi, sempre più comodi, sempre più semplici e tutto ciò ad un prezzo sempre più accessibile. Si indossa l'apposito bracciale (facendo unicamente attenzione all'orientamento, avendo cura di posizionare il tubicino in direzione della parte interna del gomito), si avvia il rilevatore e quindi non si deve far altro che leggere la risultante nel giro di pochi secondi.

Grazie a device di questo tipo è possibile restare monitorati con grande continuità ed avendo a disposizione dati affidabili. Un dispositivo simile è un dogma assoluto al fianco di alcuni classici farmaci generici: il prezzo odierno durerà fino al termine del Prime Day (21-22 giugno), dopodiché tornerà ai livelli tradizionali. Approfittane ora.