MIUI 14 con Android 13 arriva su un altro smartphone POCO

Android 13 continua a diffondersi senza sosta su tutti gli smartphone compatibili. Questa volta tocca a un dispositivo mobile di una succursale di Xiaomi ricevere l’aggiornamento con personalizzazione MIUI 14, come confermato dagli attenti fan di Xiaomiui. Di quale si tratta? Piccolo indizio: si tratta di un modello di fascia media rivelatosi di successo due anni fa.

POCO F3 riceve l’update a MIUI 14

La versione custom di Android 13 firmata dal titano cinese arriva anche su POCO F3. Giusto nelle ultime ore è cominciata la fase di distribuzione agli utenti in tutto il mondo, dopo che lo smartphone citato ha completato i test pre-rilascio.

L’aggiornamento è noto con il numero di build “V14.0.7.0.TKHEUXM” e dovrebbe arrivare su POCO F3 nei prossimi giorni. Gli utenti non dovranno fare nulla per ricevere il major update in questione, salvo verificare eventualmente la disponibilità in anticipo mediante la sezione “Versione MIUI” nelle impostazioni del dispositivo mobile. Premendo sul pulsante “Controlla aggiornamenti’, dunque, l’interfaccia rivelerà l’eventuale disponibilità del nuovo firmware.

È importante notare che quest’ultimo arriverà prima in Europa, compresa l’Italia. In altri termini, potrebbe bastare l’attesa di qualche giorno per ricevere l’update.

Quanti altri aggiornamenti di sistema riceverà POCO F3?

MIUI 14 non sarà l’ultima versione inedita di Android che approderà su POCO F3: considerato il lancio nel 2021 e data la fama dello smartphone, Xiaomi potrebbe prendere in considerazione l’aggiornamento ad Android 14, prolungando così il supporto software.

Ci teniamo a precisare, in chiusura, che in questa build con Android 13 mancano le patch di sicurezza di marzo 2023. Al loro posto, Xiaomi ha implementato i fix di gennaio.