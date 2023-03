Mobile POS di Nexi è la soluzione ideale per incassare in mobilità

Il futuro è digitale e il modo in cui facciamo acquisti sta cambiando rapidamente. Per questo motivo, è importante che le attività siano in grado di accettare pagamenti digitali in modo facile, veloce e sicuro. Mobile POS di Nexi è la soluzione ideale per liberi professionisti, attività in mobilità e piccoli commercianti che vogliono offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento digitale semplice ed efficiente a canone zero. Con il suo design compatto e leggero, Mobile POS è facilmente trasportabile ovunque tu vada, il che lo rende perfetto per attività in movimento o per offrire servizi di consegna e pagamento a domicilio. Ottienilo subito a un prezzo speciale: soltanto 29 euro una tantum di attivazione.

Mobile POS, un terminale senza costi fissi

Piccolo, leggero e dal design innovativo, schermo color e tastiera retroilluminata: così si presenta il terminale proposto da Nexi. Il funzionamento di Mobile POS è semplice: ti basterà abbinarlo tramite connettività Bluetooth all’applicazione gratuita Nexi Mobile POS, da cui potrai anche gestire gli incassi, visualizzare le transazioni, effettuare storni e molto altro. Con la possibilità di accettare pagamenti tramite carta di credito dei principali circuiti (incluso PagoBANCOMAT), smartphone, wearable e Pay-by-link (per ricevere pagamenti a distanza), Mobile POS offre un’ampia gamma di opzioni per soddisfare davvero le esigenze di tutti i clienti.

Dal punto di vista economico, acquistando un Mobile POS non dovrai sostenere alcun canone fisso né mensile né annuale. Gli unici costi che dovrai sostenere saranno i 29 euro una tantum per l’attivazione del terminale e le commissioni per transazione fisse a 1,89 euro. In più, se scegli di aderire alla promozione micropagamenti, azzeri tutte le commissioni sotto i 10 euro fino al 31 dicembre 2023. Nessun vincolo di apertura conto: basta avere un conto corrente in Italia e inserire le tue coordinate per ricevere gli importi, il cui accredito sarà disponibile entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’incasso.

Con Mobile POS di Nexi avrai inoltre accesso al programma Protection Plus senza costi aggiuntivi, che supporta l’esercente nell’ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS, obbligatoria per i Circuiti internazionali, con il vantaggio di essere protetto dalle sanzioni previste in caso di inadempimento agli standard. Il costo del programma del valore massimo di 37,5 euro il primo anno e 30 euro gli anni successivi, viene assorbito dalle commissioni maturate nell’anno solare qualora risultino almeno pari al costo del programma. Altrimenti viene addebitata la differenza.

Richiedere Mobile POS è semplicissimo: ti basterà collegarti alla pagina ufficiale Nexi e inserire i dati richiesti. Il terminale arriva direttamente al tuo indirizzo e grazie all’attivazione facile e veloce puoi subito accettare tutti i principali tipo di pagamenti digitali, anche in mobilità.

