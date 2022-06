Mobile World Congress a Barcellona fino al 2030

L’evento più importante dell’anno per l’ecosistema mobile, il Mobile World Congress, sarà ospitato da Barcellona anche negli anni a venire. La location non cambierà: almeno fino al 2030 rimarrà quella della Fira de Barcelona. Una decisione presa nel nome della continuità, potendo contare su meccanismi già ben collaudati e su una città ormai legata a doppio filo alla fiera.

GSMA conferma il Mobile World Congress a Barcellona

L’annuncio è giunto oggi direttamente dall’associazione GSMA che si occupa dell’organizzazione. Il MWC attira gli addetti ai lavori nella capitale catalana fin dal 2006, dopo aver raccolto il testimone da Cannes. Lì, ogni anno, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo si riuniscono decine di migliaia di professionisti, giornalisti e visitatori, per dare uno sguardo alle più recenti novità che interessano gli ambiti della telefonia, della connettività e dell’intrattenimento. Questo il commento di Pau Relat, presidente del consiglio di amministrazione di Fira de Barcelona.

Ringrazio GSMA per la sua fiducia nella città, in Fira de Barcelona e nel progetto congiunto su cui cooperano tutte le istituzioni coinvolte, come Generalitat de Catalunya, il Barcelona City Council, il Ministero dell’Economia e del Turismo. In aggiunta al successo delle passate edizioni del congresso, si è instaurato un legame molto stretto con GSMA nel corso degli anni, ulteriormente rafforzato durante la pandemia.

Satisfacción en Fira tras el anuncio de @GSMA de prorrogar la celebración del #MWC en #Barcelona hasta 2030 ▶️https://t.co/90UNqJzcSY pic.twitter.com/GDoofGOshK — Fira Barcelona (@Fira_Barcelona) June 27, 2022

La fiera è stata la prima a essere cancellata nel 2020 a causa della pandemia. Una decisione coraggiosa, poi rivelatasi lungimirante, presa in pochi giorni e non a cuor leggero, considerando il giro d’affari mosso ogni anno dalla kermesse. L’edizione 2022 si è tenuta in presenza (così come quella 2021, seppur posticipata a giugno-luglio), nonostante proprio in quelle settimane sia scoppiata la guerra in Ucraina.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma in passato l’evento è passato anche dall’Italia. Bisogna però tornare indietro di oltre tre decenni, all’edizione del 1990, allora chiamata Pan European Digital Conference e ospitata da Roma.

Il palcoscenico del MWC è scelto dai più importanti produttori di smartphone per annunciare nuovi dispositivi e tecnologie inedite. Grande protagonista negli ultimi anni l’ecosistema di soluzioni e servizi legati al 5G.

