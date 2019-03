Il nuovo album di Moby è un'esclusiva di Calm

Siamo abituati a vedere band e musicisti concedere in esclusiva i loro album o singoli a piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music o Tidal. Invece Moby, per il suo nuovo Long Ambients 2, ha scelto una modalità di distribuzione differente e per certi versi finora unica nel suo genere: il disco è disponibile al lancio solo per gli abbonati dell’applicazione Calm dedicata alla meditazione.

Moby, Long Ambients 2

Il lavoro accantona le sonorità pop e la vocazione elettronica che ha reso celebre il musicista per far spazio ad atmosfere ambient che sembrano strizzare l’occhio ad alcune produzioni di maestri come Brian Eno e Harold Budd. Sei brani, dalla durata di oltre mezz’ora ciascuno, utili per ritrovare il giusto equilibrio, per conciliare il sonno oppure ideale sottofondo per le sessioni di lavoro o studio, poiché la totale assenza di tracce vocali o percussioni non distrae, lasciando che l’attenzione rimanga concentrata sull’attività svolta. È un’esclusiva di Calm per i primi 30 giorni, dopodiché debutterà anche sulle altre piattaforme.

Con una collaborazione unica per l’industria musicale, Moby pubblica il suo nuovo album Long Ambients 2 in esclusiva su Calm, l’app per la meditazione numero uno al mondo.

La data della pubblicazione ha coinciso con il World Sleep Day, la Giornata Mondiale del Sonno che si è celebrata il 15 marzo, istituita nel 2008 dalla World Association of Sleep Medicine per sensibilizzare in merito all’effetto benefico sulla salute di un riposo regolare.

L’accesso a Calm richiede un abbonamento premium dal costo fissato in 59,99 dollari all’anno (o 299,99 dollari per sempre). Alla registrazione di un nuovo account è comunque possibile attivare una prova gratuita dalla durata pari a sette giorni: viene richiesto l’inserimento dei dati relativi alla carta di credito, ma è in ogni caso possibile cancellare la sottoscrizione prima che si esaurisca il free trial. Agli amanti del genere ricordiamo il capitolo precedente, Long Ambients 1: Calm. Sleep., disponibile per l’ascolto in streaming e per il download gratuito .