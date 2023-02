Mod per Dota 2 con malware: allarme per i videogiocatori

Tra le strategie adottate dai cybercriminali, a quanto pare, quelle che colpiscono il settore del gaming sono in forte crescita.

Alcuni ricercatori hanno individuato recentemente quattro mod per Dota 2, uno dei MOBA più giocati al mondo.

Stiamo parlando di agenti malevoli integrati nei file aggiuntivi, capaci di avviare una backdoor sul computer delle vittime. Desta non poca sorpresa il fatto che, tali mod, erano scaricabili senza alcun tipo di problema da Steam fino a qualche giorno fa.

Se in tre casi il malware era facilmente individuabile al momento del download (sempre a patto di avere un antivirus installato) nel quarto, il codice avanzato utilizzato, ha reso molto difficile l’individuazione dei file dannosi.

L’ultima backdoor infatti, agisce con l’esecuzione JavaScript, consentendo al cybercriminale di nascondere il proprio codice come meglio crede, anche attraverso aggiornamenti della mod stessa.

Sono quattro le mod per Dota 2 con malware: ecco come evitare pericoli di questo tipo

Come già accennato in precedenza, i malware nel contesto dei videogiochi non sono di certo una novità.

Che si tratti delle suddetto mod per Dota 2 (o altri titoli) o di vere e proprie copie illegali dei giochi, i cybercriminali trovano in questo settore terreno fertile per le loro malefatte.

