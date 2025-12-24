 Modalità vacanze sbloccata con Saily: fino al 20% di sconto sulle eSIM
Scegli un piano eSIM da 10 GB o più, risparmi fino al 20%: è la promo Saily che ti rivoluziona le vacanze natalizie.
Con Saily puoi contare su una connessione affidabile in ogni momento quando sei in viaggio, grazie al suo servizio eSIM. Entra ufficialmente in modalità vacanze natalizie grazie alla super promo che offre fino al 20% di sconto sui piani da 10GB o più.

Attiva la modalità vacanza con i piani eSIM Saily

Le tariffe convenienti proposte da Saily rendono ancora più semplice restare connessi ovunque in tutto il mondo. I piani partono da appena 2,99 dollari, per oltre 200 destinazioni. Tra le più gettonate: Emirati Arabi Uniti, India, Tailandia, Brasile, Giappone, ma anche le Maldive.

Non appena arriverai a destinazione, il tuo piano dati si attiverà automaticamente: la connessione è istantanea, così sei subito pronto a navigare. Presente anche un comodo sistema di avviso consumo dati, che ti invia una notifica quando viene superato l’80% della soglia disponibile.

Con Saily basta una unica eSIM: grazie all’app dedicata, puoi aggiungere nuove destinazioni senza dover installare ogni volta una nuova scheda virtuale. Perfetto, ad esempio, per i voli aerei con più scali oppure per gli itinerari complessi. In più, installare l’eSIM Saily è semplicissimo e non ci vogliono che pochi minuti. Verifica che il tuo dispositivo sia compatibile prima dell’acquisto.

Viaggiare comporta imprevisti, ed è qui che entra in gioco l’assistenza 24/7 di Saily, il servizio clienti in chat sempre disponibile per supporto immediato. Il risparmio, grazie a Saily, è reale: in via promozionale, ottieni subito fino al 20% di sconto sui piani eSIM da 10 GB o più.

Pubblicato il 24 dic 2025

