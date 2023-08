Modellino LEGO Technic 2-in-1: su Amazon a 9,99 euro con questo SCONTO

Ti segnaliamo qualcosa di inusuale, adatta agli appassionati di LEGO o a chi vuole fare un regalo per i più piccoli. Una offerta straordinaria di Amazon che ti permette di portare a casa il set LEGO Technic Motocicletta 2 in 1 a soli 9,99 euro invece del prezzo regolare. Questo è uno sconto che non puoi lasciarti sfuggire perché ti offre la possibilità di avere praticamente due set al prezzo di uno…ulteriormente scontato.

Set LEGO 2-in-1: un’offerta imperdibile

Immagina di poter costruire una motocicletta stile chopper che si trasforma in una moto da avventura. Questo set è progettato per bambini dai 7 anni in su, offrendo loro la possibilità di creare due veicoli diversi con una sola confezione. La motocicletta giocattolo è dotata di un motore a catena a 3 cilindri, pistoni mobili, catena rotante e sterzo funzionante. Questi dettagli realistici rendono l’esperienza di costruzione ancora più coinvolgente e soddisfacente.

Grazie alle ruote spesse, sia la motocicletta stile chopper sia la moto da avventura saranno pronte per sfrecciare sulla pista. L’attenzione ai dettagli è evidente nella fantastica combinazione di colori nero, grigio e rosso, che conferisce alle moto un aspetto accattivante e realistico.

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre al set LEGO Technic Motocicletta 2 in 1, c’è un’altra opportunità imperdibile. LEGO City presenta una macchina giocattolo elettrica futuristica, completa di un punto di ricarica e una minifigure del pilota. Questo modellino da costruire è caratterizzato da dettagli come lo spoiler posteriore, le ruote dal look esclusivo e il design giallo neon, che lo rendono davvero unico.

I bambini possono dar vita alle loro gare immaginarie inserendo la minifigure LEGO nell’abitacolo, regolando i pannelli solari del punto di ricarica e collegando il cavo alla macchina giocattolo. La cosa incredibile è che questa macchina da corsa elettrica non richiede batterie, ma solo la fantasia dei bambini. Con istruzioni di costruzione stampate e digitali, i giovani costruttori possono affrontare questa sfida in modo semplice e divertente.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa due fantastici set LEGO a un prezzo imbattibile. Approfitta dell’offerta su Amazon e immergiti nel mondo creativo e divertente di LEGO Technic e LEGO City. Acquista ora il set LEGO Technic Motocicletta 2 in 1 a soli 9,99 euro e sperimenta l’emozione di costruire e giocare con veicoli unici e avvincenti.

