Modello 730/2021 precompilato: online dal 10 maggio

A partire da Lunedì 10 maggio sarà possibile accedere al modello 730 precompilato a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati. La data era precedentemente fissata al 30 aprile, ma è stata recentemente posticipata di pochi giorni. Si tratta di una modalità di accesso alla Dichiarazione dei Redditi semplificata e che si può portare avanti in completa autonomia, secondo quelli che erano i principi inizialmente introdotti dall’ultimo Governo Renzi ed in seguito affinati per arrivare alla modalità odierna.

Modello 730/2021, dal 10 maggio

Per accedere al proprio modello precompilato occorre accedere all’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso uno dei seguenti sistemi di accreditamento:

SPID

CIE – Carta di Identità Elettronica

credenziali dispositive INPS

Carta Nazionale dei Servizi

credenziali dell’Agenzia delle Entrate rilasciate fino al 28 febbraio 2021 (solo entro il 30 settembre)

Il modello (vedi qui) va presentato entro il 30 settembre o direttamente all’Agenzia delle Entrate, o al Caf, o al professionista delegato, o ancora al sostituto d’imposta. Il vantaggio di una presentazione similare non è soltanto in termini di velocità e semplicità, ma anche in quanto a tranquillità sulla bontà dei dati inclusi. Spiega infatti l’Agenzia delle Entrate:

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.

Il Fisco mette a disposizione una vera e propria guida al modello 730/2021 comprendente ogni dettaglio su ogni singolo aspetto della compilazione e presentazione della Dichiarazione con queste modalità. Tra le novità si segnalano le specifiche relative al Superbonus 110%, al credito d’imposta per monopattini elettrici ed al credito d’imposta per bonus vacanze.