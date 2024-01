Modem ASUS: connettività di ALTA qualità in MEGA sconto (-34%)

È il momento perfetto per elevare la tua esperienza di connessione a internet grazie al modem ASUS 4G-AC86U, attualmente in offerta con uno sconto del 34% su Amazon. Con prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità avanzate, questo modem si distingue come un investimento intelligente per coloro che cercano una connettività senza compromessi. Approfitta subito di questa fantastica promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 221,89 euro, anziché 337,44 euro.

Modem ASUS: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Le specifiche tecniche del modem parlano chiaro. Con il supporto LTE Cat.12, puoi godere di velocità di downlink fino a 600 Mbps e uplink fino a 150 Mbps, garantendo una connessione veloce e affidabile per tutte le tue attività online. Le tecnologie 4G FDD-LTE, 4G TDD-LTE e HSPA+ si combinano per offrire una copertura completa su diverse bande di frequenza, assicurando una connessione stabile ovunque ti trovi.

Una caratteristica unica del modem è l’antenna LTE regolabile, progettata per ottimizzare la qualità del segnale in base alle tue esigenze specifiche. Questo ti consente di godere di una connessione più robusta anche in situazioni con segnale debole. La tecnologia Adaptive QoS è un altro punto di forza, garantendo una gestione intelligente del traffico di rete per un’esperienza fluida durante tutte le tue attività online.

La versatilità è al centro del design del modem ASUS 4G-AC86U. Con funzionalità come il server multimediale, il supporto per il backup su Mac Time Machine e AiCloud 2.0, il modem si adatta alle tue esigenze specifiche, offrendo una soluzione completa per la connettività e l’archiviazione domestica.

La sicurezza è una priorità, e il modem ASUS 4G-AC86U lo capisce bene. La funzione di controllo parentale integrato ti consente di gestire e monitorare l’accesso online dei tuoi figli in modo intuitivo e sicuro. La funzione VPN server e client aggiunge un ulteriore strato di sicurezza, garantendo una navigazione protetta anche su reti pubbliche.

In conclusione, il modem ASUS 4G-AC86U è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e una connettività avanzata. E con il 34% di sconto su Amazon, l’opportunità è troppo vantaggiosa per essere ignorata. Approfitta di questa offerta limitata e trasforma la tua connessione a internet in un’esperienza più veloce, sicura e affidabile. Non perdere ulteriore tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 221,89 euro, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.