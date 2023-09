Modem AVM FRITZ!Box 7590: MEGA sconto del 36% su Amazon

Se stai cercando il miglior modo per migliorare la tua connessione domestica, l’AVM FRITZ!Box 7590 è la soluzione perfetta. E ora è ancora più accessibile grazie al mega sconto del 36% su Amazon. Quest’affare imperdibile ti offre non solo una connettività eccezionale ma anche una serie di funzionalità avanzate che trasformeranno la tua esperienza online. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 165,99 euro.

Modem AVM FRITZ!Box 7590: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle prime cose da fare prima di acquistare qualsiasi dispositivo è assicurarsi che sia compatibile con i tuoi dispositivi esistenti e con il tuo operatore telefonico. Fortunatamente, l’AVM FRITZ!Box 7590 ha pensato a tutto. Prima di effettuare l’acquisto, verifica la compatibilità del prodotto con gli altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico consultando il pratico PDF “Utilizzo con Internet Service Providers” nelle specifiche del prodotto.

Uno dei punti di forza di questo modem router è la sua tecnologia avanzata. Con il supporto per le connessioni VDSL da 300 MBit e il supervectoring incluso, puoi godere di velocità incredibili. Inoltre, grazie alla tecnologia 4×4 multi-user-mimo, puoi sfruttare appieno la potenza della tua connessione, raggiungendo velocità fino a 1.733 MBits su 5 GHz e 800 MBits su 2.4 GHz contemporaneamente.

L’AVM FRITZ!Box 7590 è anche compatibile con la fibra di Tiscali e altri operatori, garantendo una connessione stabile e veloce. Inoltre, il dispositivo funge da media server, consentendoti di condividere musica, immagini e video con facilità attraverso la tua rete domestica.

Le sue caratteristiche avanzate includono anche 4 porte LAN gigabit ultraveloci per collegare computer, televisori e altri dispositivi di rete, e 2 potenti porte USB 3.0 per supporti di memoria, stampanti di rete e chiavette per rete mobile.

AVM FRITZ!Box 7590 agisce anche come un centralino con base DECT per 6 telefoni cordless e 2 porte AB per collegare telefoni analogici, segreteria telefonica e fax. Questo dispositivo versatile può essere utilizzato come router anche con modem via cavo, connessione a fibra ottica o chiavetta per rete mobile (LTE/UMTS/HSPA).

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora l’AVM FRITZ!Box 7590 e trasforma la tua esperienza di connessione internet. Sii pronto a goderti una connessione veloce, stabile e affidabile come mai prima d’ora. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 165,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

